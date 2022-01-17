Москва, , 15:08 — REGNUM В 2022—2024 годах в Москве планируется построить 134 новых здания школ и детских садов. Об этом 17 января сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Сергей Собянин Иван Шилов © ИА REGNUM

Мэр города Сергей Собянин осмотрел социальные объекты, которые появятся в составе крупного жилкомплекса на юге города. Здание школы рассчитано на 900 мест, его начали строить в феврале 2021 года и уже построили на 35%. Завершить строительство и сдать в эксплуатацию планируется в 2023 году.

На первом этаже планируется разместить начальные классы, пищеблок, обеденный зал, медицинские кабинеты, два спортзала и кабинеты дополнительного образования. На этажах выше разместятся старшеклассники, актовый зал и ИТ-полигон.

Собянин отметил, что помимо школ и детсадов в новом комплексе нужны спортивные объекты, а также рабочие места.