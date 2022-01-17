Приштина, Сербия, 17 января, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Лидер политической организации косовских сербов «Сербский список», являющейся голосом Белграда в Косово, Горан Ракич 16 января принял участие в митинге протеста против запрета на работу сербских избирательных участков на севере Косово в день проведения референдума о внесении поправок в Конституцию Сербии.

Цитата из видео на YouYube Горан Ракич

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что косовские сербы будут принимать участие в сербских президентских выборах 3 апреля на территории Косово и пригрозил Приштине введением «взаимности». О какой взаимности идет речь, тем не менее, неясно.

Политик заявил, что косовские сербы не позволят «обращаться с ними как с гражданами второго сорта и лишать их права на участие в выборах». При этом албанские власти отнюдь не лишают косовских сербов права на участие в косовских выборах.

Напомним, в правительстве Косово Ракич занимает пост министра по делам меньшинств и возвращению в Косово.