Приштина, Сербия, 17 января, 2022, 15:07 — ИА Регнум. В Косово 16 января в результате исследования 6553 образцов выявили 771 носителя коронавируса, признаны излечившимися 119 человек, за сутки в регионе не скончался ни один пациент с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Приштина. Косово

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Всего в Косово с начала пандемии было выявлено свыше 166 024 случаев заражения, не считая сербского населения края, 158 651 пациент излечился, 2994 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже несколько месяцев суточная смертность меньше одного.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения постоянно снижается и сейчас составляет 4489. За новогодние праздники это число выросло в шесть раз — с 300 до 1800. Однако это официальная статистика, затрагивающая лишь несербское население края — на севере края число активных случаев заражения в разы больше или просто чаще проводят тесты.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — 796 031 человек, при этом произведено уже свыше 1 716 223 инъекций вакцины. В вакцинации могут участвовать все граждане старше 12 лет.