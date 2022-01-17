Москва, 17 января, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Российскому актёру, народному артисту РСФСР Леониду Куравлёву стало лучше, такова оценка врачей. Об этом сын актёра Василий сообщил 17 января.

Цитата из к/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Реж. Станислав Говорухин. 1972. СССР Робинзон Крузо (Леонид Куравлев)

О госпитализации Куравлёва стало известно 10 января. Актёр попал в реанимацию с воспалением лёгких, предположение о заражении COVID-19 не подтвердилось.

«Состояние Леонида Вячеславовича улучшается. На этой неделе запланирован его перевод из реанимации», — рассказал сын артиста ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября 2021 года Леониду Куравлёву исполнилось 85 лет,с юбилеем его поздравили президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.

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