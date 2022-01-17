Москва, , 14:59 — REGNUM Индивидуализация тестов для частных инвесторов будет способствовать снижению шансов для мошенников. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 января, об этом заявил член Национального финансового совета ЦБ, глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).

Сергей Гаврилов Gov.ru

«Очевидно, индивидуализация тестов для частных инвесторов будет способствовать снижению шансов для мошенников», — сказал Гаврилов.

Он также предложил обсудить вопросы стимулирования людей к повышению квалификации в инвестиционной сфере.

Рабочая группа ЦБ и саморегулируемых организаций финансовых компаний обсудит введение в тесты для частных инвесторов блока индивидуальных задач, чтобы исключить использование «шпаргалок» из интернета.

В Госдуме и в ЦБ ранее высказывали озабоченность резким ростом числа частных инвесторов, который связан со стремлением людей заработать на достаточно привлекательных ставках по облигациям, другим ценным бумагам, а также на участии в паевых фондах.

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