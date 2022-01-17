Сеул, , 14:59 — REGNUM В 2021 году с рынка Южной Кореи было отозвано 2 932 800 автомобилей 2443 зарубежных и отечественных моделей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

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Согласно опубликованным данным, данный показатель является рекордным с 2003 года.

Известно, что 1,76 тыс. автомобилей приходятся на отечественные марки, а остальные — на зарубежные.

Первое место по числу отозванных автомобилей среди южнокорейских компаний занимает Hyundai Motor (937 тыс. единиц), на втором — KIA Motors (602 тыс. единиц). Среди иностранных компаний на первом месте расположилась BMW (352 тыс. единиц), на втором — Mercedes-Benz (352 тыс. единиц).

Отраслевые эксперты объясняют рост количества отзываемых автомобилей быстрыми темпами внедрения новых электронных технологий, что повышает вероятность технических сбоев. Росту общего числа отзывов также способствовало повышенное внимание потребителей к безопасности.