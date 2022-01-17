Москва, , 14:58 — REGNUM Владимир Путин 17 января провёл рабочую встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. Одной из тем обсуждения стали темпы ликвидации аварийного жилья, сообщает ИА REGNUM.

Борис Кустодиев. Астрахань(фрагмент). 1918

По словам Бабушкина, чаще всего жителей региона беспокоят вопросы состояния мостовых сооружений, переправ, дорог, жилья, аварийного жилья. Президент отметил, что в Астраханской области остаётся много аварийного жилья.

«Программа, которая была сформирована до 1 января 2017 года, сегодня включает в себя 38 тысяч квадратных метров. И мы идем ускоренными, опережающими темпами и программу выполняем. И рассчитываем, что до конца 2022 года мы эту программу выполним.

Но мы пошли дальше: в 2019 году совместно с Генеральной прокуратурой мы приняли обращения граждан и выявили еще 698 домов — это 250 тысяч квадратных метров, это 18 тысяч человек. И сегодня мы готовы в новую программу по переселению из аварийного жилья весь этот объем включить», — рассказал Игорь Бабушкин.

Астраханская область нарастила объёмы жилищного строительства: в первый раз за пять лет в эксплуатацию было введено 500 тысяч квадратных метров жилья.

«В целом у вас хорошие показатели по росту промышленного производства, сельхозпроизводства. У вас количество врачей на душу населения достаточно приличное, выше, чем в среднем даже по России, — все это есть. Но что касается аварийного жилья, здесь нужно внимание особое уделить, — отметил Владимир Путин.