Токио, , 14:58 — REGNUM Сценарист Final Fantasy VII Remake Кадзусигэ Нодзима признался, что фанаты проекта преследуют его и оскорбляют в социальных сетях. Об этом он написал 17 января на своей странице в Twitter.

Final Fantasy Скриншот из игры Final Fantasy VII Remake

https://twitter.com/sgwr1/status/1482910660585398272

Нодзима принял решение больше не делать публикаций, связанных с видеоиграми, потому что «его высказывания подрывают ценность как уже выпущенных, так и будущих проектов». При этом он продолжит публиковать фотографии своих морских свинок.

Добавим, что ремейк Final Fantasy VII вышел в апреле 2020 года и был тепло встречен как геймерами, так и критиками. Сейчас Square Enix трудится над продолжением игры.

Читайте ранее в этом сюжете: PlayStation назвала самые ожидаемые игры 2022 года