Минск, 17 января, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства проведут Россия и Белоруссия. Об этом 17 января рассказал замначальника генштаба белорусских Вооружённых сил Павел Муравейко, его слова приводит агентство БелТА.

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Как отметил Муравейко, наращивание около границ республики воинского контингента является вызывающим опасения и требующим объективной ответной реакции.

«Эта реакция будет абсолютно адекватна и прозрачна. Мы совместно с российскими коллегами проведем внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства», — сказал он.

Также замглавы генштаба Белоруссии уточнил, что на завершающем этапе этой проверки состоится военное учение, которое будет называться «Союзная решимость — 2022».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в феврале должны состояться совместные учения Вооруженных сил Белоруссии и России.