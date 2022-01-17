Багдад, , 15:05 — REGNUM Группа офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана и полевых командиров ливанской группировки «Хезболла» посетила Ирак. Об этом сообщает телеканал Al-Sumariya.

Новый глава иранской специальной службы «Аль-Кудс» Исмаил Гаани Leader.ir

По данным журналистов, делегацию возглавил командующий диверсионно-разведывательным подразделением «Кодс» в составе КСИР, генерал Исмаил Гаани. Информация о визите иранской делегации появилась в СМИ спустя несколько дней после того, как она покинула Ирак.

По данным местных СМИ, Гаани провёл ряд встреч с полевыми командирами коалиции иракских вооружённых группировок, которые ведут диверсионную войну против военных США. В ходе встречи обсуждались вопросы поставок иранского оружия отрядам и координация между антиамериканскими силами в Ливане, Сирии и Ираке.

Отметим, что Исмаил Гаани занял пост командующего силами «Кодс» после убийства военными США генерала Кассема Сулеймани 3 января 2020 года.