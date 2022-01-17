Скопье, , 15:00 — REGNUM Бывший премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 17 января официально передал полномочия своему преемнику Димитару Ковачевски. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

Димитар Ковачевски

По данным журналистов, сразу по заступлении на пост политик намерен провести встречу с министром европейских дел и климата Германии Анной Люрманн, а на 18 января запланирована встреча с также недавно занявшим своей пост болгарским премьер-министром Кирилом Петковым.

Болгария уже полтора год блокирует начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС и требует от этой страны ряда уступок в вопросах культурной и исторической политики.

Напомним, новый состав правительства Северной Македонии был утвержден парламентом вечером 16 января. Его поддержали 62 из 120 депутатов.

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