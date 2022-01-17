Москва, 17 января, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Россия не намерена использовать дружбу с Китаем для борьбы с кем бы то ни было. Об этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 17 января на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Хорватии Горданом Грлич-Радманом.

Mid.ru Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И

По главы МИД, отношения России с Китайской Народной Республикой не подвержены какой-либо конъюнктуре. Мнение западных коллег об этих отношениях не влияет на то, как они развиваются.

«Мы не дружим с Китаем против кого бы то ни было», — подчеркнул Лавров.

Он добавил, что Москва не выстраивает свою политику по принципу «что будет, если». Это свойственно скорее Западу, который по поводу и без грозит России санкциями едва ли не каждый день.

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