Ижевск, 17 января, 2022, 14:54 — ИА Регнум. В Удмуртии предстоящей ночью ожидается небольшой снег и усиление ветра до 10−13 м/с. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крещенские купания

Температура воздуха составит — 7… — 12 °C, в дневные часы столбики термометров поднимутся до — 2… — 7 °C. Аналогичная погода сохранится в ночь на 19 января, а в течение дня температурный фон начнет немного снижаться.

Уже 20 января похолодает до — 8… — 13 °C в темное время суток, днем температура воздуха составит — 4… — 9 °C. По предварительному прогнозу, 20 и 21 января на территории республики столбики термометров опустятся на 2−3°С.

Как сообщало ИА REGNUM, ожидалось, что в период с 14 по 16 января в Удмуртии выпадет около 50−70% месячной нормы осадков. В указанные дни в регионе высота снежного покрова увеличилась на 1−14 см, выпало около 23−54% месячной нормы снега.

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