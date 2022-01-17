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Кабул, , 14:53 — REGNUM Аэропорт Кабула объявил, что пассажирам не разрешается вывозить за пределы Афганистана более 5000 долларов.

Доллары

По сообщению информационного агентства «Шафакна», Абдул Хади Хамдан, директор аэропорта Кабула, сказал: «Согласно приказу канцелярии премьер-министра временного правительства, ни одно лицо не имеет права вывозить более 5000 долларов».

По словам Хамдана, тем, кто выезжает за границу, разрешается брать с собой 5000 долларов на удовлетворение своих потребностей.

«В последние несколько дней сотрудники аэропорта задержали людей, пытавшихся вывезти доллары в белье младенцев», — добавил глава аэропорта Кабула.

«Люди, которые захотят вывезти из страны доллары или золото сверх утвержденной нормы, будут арестованы и переданы судебным органам», — подчеркнул он.

Раньше каждый пассажир мог провезти до 10 000 долларов.