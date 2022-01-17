Москва, , 15:09 — REGNUM Неудавшаяся попытка силой доставить бывшего президента Украины Петра Порошенко на допрос по делу о госизмене вернула его в политическую повестку. Об этом 17 января в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил украинский политик Анатолий Шарий.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

По его мнению, уголовное преследование Порошенко было инициировано действующим президентом Украины Владимиром Зеленским, который пытается устранить всех возможных политических оппонентов. Однако в итоге попытка эта сыграла на руку самому Порошенко.

«То, что сегодня произошло — это унижение Зеленского, который выдернул Порошенко из нафталина. Порошенко уже был на четвертых-пятых ролях, о нем стали забывать. Он выдергивает, дает возможность сделать Порошенко супер пиар», — сказал Шарий.

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