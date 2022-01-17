Москва, 17 января, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Неудавшаяся попытка силой доставить бывшего президента Украины Петра Порошенко на допрос по делу о госизмене вернула его в политическую повестку. Об этом 17 января в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил украинский политик Анатолий Шарий.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По его мнению, уголовное преследование Порошенко было инициировано действующим президентом Украины Владимиром Зеленским, который пытается устранить всех возможных политических оппонентов. Однако в итоге попытка эта сыграла на руку самому Порошенко.

«То, что сегодня произошло — это унижение Зеленского, который выдернул Порошенко из нафталина. Порошенко уже был на четвертых-пятых ролях, о нем стали забывать. Он выдергивает, дает возможность сделать Порошенко супер пиар», — сказал Шарий.