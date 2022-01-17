Вашингтон, 17 января, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Халат, который боксёр Мухаммед Али надевал в преддверии боя 1965 года с Сонни Листоном, выставлен на аукцион. Об этом 17 января пишет TMZ.

Скриншот видео на YouTube Мухаммед Али

Как отмечает издание, Али надевал халат по дороге на ринг в своем матче-реванше с Листоном, который многие считают одним из самых запоминающихся боёв в истории. Эксперты предполагают, что лот смогут продать более чем за $500 тыс.

ИА REGNUM напоминает, что боксёр Кассиус Клей-младший (настоящее имя Мухаммед Али) скончался в 2016 году. Ему было 74 года.