Сан-Матео, США, , 14:50 — REGNUM PlayStation решила напомнить геймерам о самых ожидаемых проектах 2022 года. Полный список был опубликован в официальном блоге компании 17 января.

PlayStation 5 Иван Шилов ©ИА REGNUM

Первое место в списке самых ожидаемых игр занимает Horizon: Forbidden West, дальше идут «UNCHARTED: Наследие воров. Коллекция» и Elden Ring. Замыкает список из 22 проектов приключение The Lord of the Rings™: Gollum™.

Напомним, что релиз Horizon: Forbidden West состоится уже 18 февраля 2022 года. Игра будет доступна как на PS4, так и на PS5.

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