Уфа, , 14:51 — REGNUM Автомобиль загорелся в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

Горящий автомобиль Jason Bolonski

Ночью 17 января спасатели получили информацию о том, что на ул. Кирова загорелся автомобиль. По тревоге было поднято семь огнеборцев на двух единицах техники.

Прибыв на место происшествия, было установлено, что горение осуществляется внутри автомобиля «Porsche Panamera». К счастью никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причины пожара.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на трассе произошло ДТП с участием экскаватора и автобуса.