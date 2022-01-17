* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:50 — REGNUM Махдум Алам, один из командиров Исламского Эмирата на севере страны, был перевезен в Кабул после ареста в Балхе в Афганистане. Билал Карими, заместитель пресс-секретаря Исламского Эмирата, заявил, что допросы Махдум Алама продолжаются.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Карими сообщил ВВС, что Махдум Алам был арестован по обвинению в причастности к похищениям людей.

«Алам был арестован в Фарьябе и находится в распоряжении сил безопасности, — уточнил Билал Карими. — В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения обстоятельств дела».

Арест этого командира Исламского Эмирата, являющегося уроженцем Фарьяба, сопровождался акциями протеста в городе Меймене, административном центре провинции, но, видимо, протесты его сторонников не принесли результатов.

Ранее по теме: Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали процесс чистки своих рядов в Афганистане

«Выбросьте из головы мысль, что мы предпримем что-либо под давлением демонстраций. Демонстрациями ничего не добьешься. Демонстрации устраивают западные люди, они называют это демократией», — указал маулави Абдул Рахман Рашид, исполняющий обязанности министра сельского хозяйства правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Местные чиновники в Фарьябе говорят, что ситуация с безопасностью в провинции нормализовалась.

«Мы никому не позволим устраивать такие беспорядки в городе», — заявил губернатор Фарьяба Кари Хафизулла.

Читайте также: В Афганистане протестовали против задержания узбекского командира талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Махдум Алам известен как один из самых влиятельных командиров Исламского Эмирата на севере Афганистана в течение последних двадцати лет. Исламский Эмират отрицает какую-либо дискриминацию по этническому признаку в отношении этого узбекского командира.