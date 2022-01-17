Джакарта, , 14:49 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 772 случая заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 17 января в Индонезии подтвердили 4 272 421 случай заражения коронавирусом.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 598 жителей Индонезии. Всего коронавирусом в стране переболели 4 119 472 человека.

За сутки от COVID-19 умерли четыре человека в Индонезии. Эпидемия унесла жизни 144 174 жителей Индонезии.

В настоящее время в Индонезии насчитывается 8775 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии продлило действие ограничений по коронавирусу на островах Ява и Бали.

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