Москва, , 14:49 — REGNUM Достижение цели по увеличению объема потребляемого природного газа в качестве моторного топлива будет происходить как за счет выпуска новой муниципальной техники и автопарка, так и за счет переоборудования существующего транспорта на газ, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Автомобили Дмитрий Туркин © ИА Красная Весна

«Это позволяет не только повысить норму экологичности CO₂ в выхлопных газах, но и существенно сэкономить в будущем на эксплуатационных и ремонтных расходах. Срок службы газовых двигателей в 1,5 раза дольше бензиновых и дизельных.

Конкретные задачи и объемы планируемых показателей будут дополнительно проработаны совместно с региональными властями исходя из местной инфраструктуры и климатических особенностей.

Например, в «Газпром трансгаз Москва» на сегодня уже почти 45% машин парка компании используют газ вместо бензина и дизеля, а в 2023 году планируется увеличить цифру до 65%.

Но инициатива Минэнерго России должна найти поддержку и заинтересованность со стороны органов региональной власти в реализация проекта «Чистый воздух».

Это значит, что нужно выделять земельные участки под строительство новых газозаправочных станций, стимулировать переход транспорта на природный газ путем внедрения специальных налоговых послаблений и так далее.

На сегодня в России общее количество автомобилей на газе составляет примерно 0,25%, тогда как в мире около 3%.

Реализация проекта становится особенно значимой на фоне роста цен на топливо и энергоносители. Для сравнения: заправить полный бак легковой машины бензином или дизелем вам обойдется примерно в 1,5−2 тысячи рублей, а газом метан всего лишь 400 рублей.

Причём при прохождении 1000 км и расходе в 8 литров на 100 км экономится примерно 2560 рублей по сравнению с 95-м бензином, что в год составляет около 45 тысяч рублей. Выгода очевидна.

Наращивать объемы планируют в том числе и за счёт газификации новых регионов России. Так, в рамках проекта «Чистый воздух» компания «Газпром трансгаз Москва», которая обеспечивает природным газом 25% населения страны и осуществляет треть всех поставок на внутреннем рынке, планирует увеличить показатель до 35% за счёт новых поставок.

Так что проект Минэнерго России выгоден всем — местному населению, компаниям, добывающим и поставляющим газ, а также экономике и инфраструктуре страны в целом», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэнерго России в 2022 году планирует увеличить объем потребляемого природного газа в качестве моторного топлива как альтернативу высокому потреблению бензина и дизеля.

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