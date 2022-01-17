Москва, 17 января, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Достижение цели по увеличению объема потребляемого природного газа в качестве моторного топлива будет происходить как за счет выпуска новой муниципальной техники и автопарка, так и за счет переоборудования существующего транспорта на газ, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Дмитрий Туркин ИА Красная Весна Автомобили

«Это позволяет не только повысить норму экологичности CO₂ в выхлопных газах, но и существенно сэкономить в будущем на эксплуатационных и ремонтных расходах. Срок службы газовых двигателей в 1,5 раза дольше бензиновых и дизельных.

Конкретные задачи и объемы планируемых показателей будут дополнительно проработаны совместно с региональными властями исходя из местной инфраструктуры и климатических особенностей.

Например, в «Газпром трансгаз Москва» на сегодня уже почти 45% машин парка компании используют газ вместо бензина и дизеля, а в 2023 году планируется увеличить цифру до 65%.

Но инициатива Минэнерго России должна найти поддержку и заинтересованность со стороны органов региональной власти в реализация проекта «Чистый воздух».

Это значит, что нужно выделять земельные участки под строительство новых газозаправочных станций, стимулировать переход транспорта на природный газ путем внедрения специальных налоговых послаблений и так далее.

На сегодня в России общее количество автомобилей на газе составляет примерно 0,25%, тогда как в мире около 3%.

Реализация проекта становится особенно значимой на фоне роста цен на топливо и энергоносители. Для сравнения: заправить полный бак легковой машины бензином или дизелем вам обойдется примерно в 1,5−2 тысячи рублей, а газом метан всего лишь 400 рублей.

Причём при прохождении 1000 км и расходе в 8 литров на 100 км экономится примерно 2560 рублей по сравнению с 95-м бензином, что в год составляет около 45 тысяч рублей. Выгода очевидна.

Наращивать объемы планируют в том числе и за счёт газификации новых регионов России. Так, в рамках проекта «Чистый воздух» компания «Газпром трансгаз Москва», которая обеспечивает природным газом 25% населения страны и осуществляет треть всех поставок на внутреннем рынке, планирует увеличить показатель до 35% за счёт новых поставок.

Так что проект Минэнерго России выгоден всем — местному населению, компаниям, добывающим и поставляющим газ, а также экономике и инфраструктуре страны в целом», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэнерго России в 2022 году планирует увеличить объем потребляемого природного газа в качестве моторного топлива как альтернативу высокому потреблению бензина и дизеля.

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