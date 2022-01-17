Саратов, 17 января, 2022, 14:54 — ИА Регнум. В Саратовской области 18 января прогнозируется сильный туман, снег и снежные заносы. Ожидается усиление ветра до 20 м/с, предупреждает ГУ МЧС России по региону.

Туман

Ночью и днем, 18 января, местами по Саратовской области ожидается усиление юго-западный ветра порывами до 15−20 м/с, туман, метель с видимостью от 500 метров и менее. Днем местами в Правобережье области пройдет сильный снег. На дорогах снежные заносы, налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью опустится до —4…—9 °C, в Левобережье местами похолодает до —14 °С, днем воздух прогреется до +1…—4 градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в аэропорту Сургута из-за снегопада и сильной метели с порывами ветра 20 м/с задерживаются авиарейсы в Уфу, Новосибирск, Москву и Тюмень.

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