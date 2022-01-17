София, 17 января 2022, 14:49 — REGNUM Действующий глава болгарского государства Румен Радев принесет торжественную присягу на второй срок президентства 19 января нынешнего года. Об этом 17 января сообщает БТВ.
Согласно официальной информации, мероприятие пройдет в здании Народного собрания (парламента) Республики Болгария.
В церемонии примут участие члены правительства и парламента Болгарии, а также представители духовенства и ряда общественных организаций. Вместе с Р. Радевым к присяге будет приведена вице-президент страны Илияна Йотова.
Напомним, политический тандем «Радев-Йотова» победил в ходе всеобщих выборов в Болгарии 14 ноября 2021-го года. Свои голоса за него отдали 66,7% болгар, обладающих избирательным правом.