София, 17 января, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Действующий глава болгарского государства Румен Радев принесет торжественную присягу на второй срок президентства 19 января нынешнего года. Об этом 17 января сообщает БТВ.

Rumenradev.org Румен Радев

Согласно официальной информации, мероприятие пройдет в здании Народного собрания (парламента) Республики Болгария.

В церемонии примут участие члены правительства и парламента Болгарии, а также представители духовенства и ряда общественных организаций. Вместе с Р. Радевым к присяге будет приведена вице-президент страны Илияна Йотова.

Напомним, политический тандем «Радев-Йотова» победил в ходе всеобщих выборов в Болгарии 14 ноября 2021-го года. Свои голоса за него отдали 66,7% болгар, обладающих избирательным правом.