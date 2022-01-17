Москва, 17 января, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Приоритет у депутатского корпуса «Единой России» в Госдуме остается прежним — работа в интересах страны и людей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 января, об этом заявил руководитель фракции в Госдуме Владимир Васильев.

Kremlin.ru Владимир Васильев

«И конечно, реализация народной программы, обеспечивающей решение социальных проблем, улучшение системы здравоохранения, помощи семей с детьми, защиты малого и среднего бизнеса и многое другое», — отметил Васильев.

Так, говорит Васильев, в планах Госдумы 18 января рассмотреть законопроект о праве отцов-одиночек на маткапитал.

Также на повестке дня стоит законопроект о доплатах к пенсиям детям-инвалидам и детям, получающих пенсии по случаю потери кормильца в период их временного трудоустройства. Первое чтение инициативы намечено также на 17 января.

«Будем также рассматривать предложение о бесплатной госпитализации родителей с детьми-инвалидами старше четырех лет», — добавил парламентарий.

Кроме того, в планах — определить на законодательном уровне и прописать статус многодетной семьи, что позволит выработать единую систему поддержки таких семей по всей территории России.

Одновременно Васильев обратил внимание на то, что среди первостепенных задач — исполнение поручения президента РФ Владимира Путина после трагедии на шахте «Листвяжная».

"Это усиление ответственности предприятий за несоблюдение правил техники безопасности и совершенствование системы оплаты труда на таких объектах путем повышения статуса генерального и отраслевых соглашений, коллективных договоров, обеспечения контроля со стороны госорганов за выполнением этих соглашений», — указал Васильев.

Кроме того он напомнил, что в ходе большой пресс-конференции президент дал целый ряд поручений правительству РФ.

«При необходимости законодательного регулирования поручений Президента, мы непременно будем включать их в приоритетном порядке в нашу повестку дня», — заявил руководитель фракции.

Еще одно значимое направление — страхование жизни и здоровья добровольцев.

Также в планах фракции — усовершенствовать закон о занятости, который отвечал бы запросам граждан и работодателей. Планируется на законодательном уровне закрепить «институт самозанятых».

В сфере здравоохранения «Единая Россия» продолжит решать проблему дефицита кадров в первичном звене, в том числе через внедрения новой отраслевой системы оплаты труда медиков, введения дополнительных льгот и компенсаций медицинским работникам, а также механизмом предоставления им служебного жилья.

Внимание также предполагается уделять и мерам поддержки малого и среднего бизнеса.

Также среди приоритетов — налоговое законодательство. Речь, в частности, идет о введении единого налогового счета, который призван упростить жизнь налогоплательщиков.

В сфере особого внимания парламентариев фракции — сфера ЖКХ. Предполагается предложить механизм, который позволит владельцам коммунальной инфраструктуры необоснованно завышать тарифы, а также усилит ответственность управляющих компаний за фальсификацию протоколов общих собраний жильцов, рассказал Васильев.

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