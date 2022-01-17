Кишинёв, , 14:49 — REGNUM В Кишинёве начали расти темпы распространения коронавируса из-за того, что начал доминировать штамм «Омикрон», в связи с чем в столице Молдавии ужесточили масочный режим. Об этом 17 января сообщил на совещании глава Главного управления медицинской и социальной помощи города Борис Гылк.

Масочный режим Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Решения муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья направлены на предотвращение пандемии. Ношение масок обязательно во всех закрытых помещениях, включая офисы, остановки, магазины и общественный транспорт», — сказал Гылк.

Он отметил, что в мэрии все должны носить маску, если в помещении находится больше двух человек. Чиновник также призвал руководителей муниципальных предприятий добиваться от подчинённых, чтобы они прививались.

Стоит отметить, что «Омикрон», который начал распространятся во многих странах мира, отличается более высокой заразностью. В то же время заражение этим штаммом реже приводит к тяжёлым последствиям. В Молдавии в январе начало расти число выявленных случаев заражения коронавирусом, но снизилось количество смертей среди пациентов с COVID-19.

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