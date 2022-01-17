Лион, Франция, , 14:46 — REGNUM Релиз кооперативного шутера Redfall могут перенести на конец 2022 года. Об этом 17 января пишет «Игромания».

Геймер

О том, что игра не выйдет в срок, рассказали ведущие подкаста Defining Duke — эту информацию они получили из «нетипичного источника». Разработчики из Arkane пока никак не прокомментировали слух.

Напомним, что Redfall должна выйти летом 2022 года. Точная дата неизвестна.

Читайте ранее в этом сюжете: В игре Sky: Children of Light теперь можно плавать под водой