Подгорица, , 14:45 — REGNUM В рамках визита в Дубай министр экономического развития Черногории Яков Милатович посетил выставку «Экспо-2020» и павильоны некоторых стран-участниц.

В российском павильоне он поговорил с заместителем министра промышленности и торговли Алексеем Груздевым о путях улучшения сотрудничества двух стран. В ходе встречи речь шла о скором налаживании прямого авиасообщения между Россией и Черногорией, что будет очень важно для обеих стран, сообщило Минэкономразвития Черногории.

В этой связи Милатович сослался на успех предыдущего туристического сезона, когда туризм сильно восстановился, и сказал, что правительство ожидает полного восстановления в предстоящем сезоне. Он подчеркнул важность налаживания прямого авиасообщения между двумя странами.