Городец, Нижегородская область, , 14:43 — REGNUM Злоумышленники похитили и удерживали в заложниках жителя города Городца Нижегородской области ради выкупа в 10 млн рублей. Об этом сообщается в сюжете телепрограммы «Кстати».

Похищение Clker-Free-Vector-Images

По словам потерпевшего, после того, как он приобрёл в кредит дорогостоящую иномарку, за ним начали следить неизвестные люди. Впоследствии они организовали похищение, наняв несколько местных жителей.

Сначала мужчину держали в подвале частного дома и избивали, требуя выкуп, а потом перевезли в арендованную квартиру в многоэтажном доме, где продолжили регулярно наносить побои.

В итоге он перевел похитителям все свои сбережения в размере 300 тысяч рублей. Злоумышленники отпустили нижегородца только через несколько дней после того, как убедились, что больше денег у него и его семьи нет.

Пострадавший обратился в полицию, которая впоследствии арестовала троих напавших на него мужчин, двое из которых оказались рецидивистами.

Суд приговорил их к шести и четырём годам лишения свободы, а третьему соучастнику преступления назначил более мягкое наказание в виде условного срока. Потерпевший посчитал приговор слишком мягким и теперь пытается обжаловать его в Нижегородском областном суде.