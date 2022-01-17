Лондон, 17 января, 2022, 14:40 — ИА Регнум. В ходе биржевых торгов цена на газ в Европе опустилась ниже отметки $1000 за тысячу кубометров. Это 17 января следует из данных лондонской биржи ICE.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По информации торговой площадки, стоимость февральских, фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах, начав торговаться с чуть более $1070 за тысячу кубометров снизилась до чуть менее $950 за тысячу кубометров.

При этом такая цена голубого топлива на 7,7% ниже расчётной цены за 14 января, когда она составляла $1025 за тысячу кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что в энергетическом кризисе, который произошел в Европе, не виноваты ни компания «Газпром», ни Россия.