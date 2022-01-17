Нижний Новгород, , 14:40 — REGNUM Правительство России приняло решение потратить из федерального бюджета 5 млрд рублей на строительство ледовой арены в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Коньки (сс) Matthew Fournier

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о выделении этих денег в течение ближайших трёх лет. Проект строительства Ледовой арены на Стрелке в столице Приволжья оценивается более чем в 13,2 млрд рублей.

Поскольку выделяемых правительством денег не хватит на его реализацию, то ожидается, что оставшуюся сумму предоставят частные инвесторы.

ИА REGNUM напоминает, что согласно проекту, общая площадь ледовой арены в Нижнем Новгороде должна будет составить 70 тысяч квадратных метров. На территории комплекса построят и оборудуют хоккейную площадку с трибунами для 12 тысяч зрителей, ледовую арену с трибунами для 200 зрителей, а также спортивный и тренажерный залы.

Ранее сообщалось, что стоимость возведения ледовой хоккейной арены на Стрелке в Нижнем Новгороде выросла до 13,26 млрд рублей.