Москва, 17 января, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский хочет ликвидировать бывшего главу государства Петра Порошенко как политическую фигуру, но не в состоянии этого сделать. Об этом 17 января в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил украинский политик Анатолий Шарий.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Связано это с тем, что Зеленский боится беспорядков, которые могут устроить сторонники Порошенко в случае, если на того будет оказано давление.

«Этот импотент не может сделать Порошенко ничего. Почему? Потому что он боится «улицы». Потому что Порошенко может мобилизовать свой «упоротый» электорат. Электорат, который восемь лет знает, что ему ничего не будет, если он нападет. Если ты боишься и если тебя окружают тупые пиарщики, то признай, что ты ничтожество и уйди со своего поста», — сказал Шарий.