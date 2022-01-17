Хабаровск, 17 января 2022, 14:40 — REGNUM Поезд в Хабаровском крае насмерть сбил амурского тигра, сообщает 17 января региональное министерство природных ресурсов.
Тушу хищника изъяли сотрудники полиции, в ближайшее время она будет доставлена в Уссурийск для экспертизы в специальной лаборатории.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря в Амурской области появился новый тигр. Следы животного заметили охотники в Селемджинском районе. Это уже восьмая особь, обитающая в регионе.
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