Ижевск, 17 января, 2022, 14:40 — ИА Регнум. В Удмуртии по подозрению в организации подпольного покерного клуба задержали четверых жителей Глазова: двоих мужчин в возрасте 52 и 63 лет и двух женщин 35 и 39 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в отделе информации и общественных связей регионального управления МВД.

Фишки для покера

По данным следствия, подпольную игорную деятельность организовал 63-летний мужчина в собственном частном доме. Трое остальных обеспечивали проведение незаконных игр с использованием оборудования — игровых столов для игры в покер, игральных карт и фишек. Женщины исполняли роль крупье.

Деятельность заведения была законспирирована, участники группы предпринимали меры для сокрытия совершаемого преступления. Размер полученного от незаконной деятельности дохода составил более 6 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр группой лиц с извлечением особо крупного дохода»). Задержание проводилось силами сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Удмуртии, следователями следственного управления СКР по республике при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Организатор помещен в СИЗО, остальные находятся под подпиской о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области 52-летний мужчина и его 29-летняя дочь предстанут перед судом по обвинению в незаконной организации азартных игр. В ходе обысков в подпольном казино силовики обнаружили и изъяли 11 персональных компьютеров, при помощи которых обвиняемые осуществляли незаконную игорную деятельность.

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