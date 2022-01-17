Санта-Моника, США, , 14:39 — REGNUM В приключенческой игре Sky: Children of Light стартовал тематический «Сезон бездны». Об этом сообщается 17 января на YouTube-канале студии thatgamecompany.

Sky: Children of Light

Новый сезон добавил в игру механику плавания под водой, позволяющую исследовать новые территории. По сюжету, геймерам предстоит объединиться с древними духами и изучить новую масштабную локацию.

Напомним, что Sky: Shildren of Light — это мобильная игра, релиз которой состоялся ещё в 2019 году. Она доступна на смартфонах с Android и iOS, а также на Nintendo Switch.

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