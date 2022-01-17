Нижний Новгород, 17 января, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Бывший сотрудник полиции в Нижнем Новгороде создал Telegram-канал для защиты детей от педофилов. «Если информация на канале поможет уберечь хотя бы одного ребенка, я буду считать свою задачу выполненной», — рассказал ИА REGNUM 17 января полковник полиции в отставке, экс-глава нижегородского центра по противодействию экстремизму Алексей Трифонов.

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По словам бывшего полицейского, Telegram-канал «Остановить педофила» объединяет несколько функций.

«Во-первых, родители будут получать информацию о том, как защитить своего ребенка, как правильно реагировать. Взрослые научат несовершеннолетних избегать и противостоять возможной угрозе. Во-вторых, я буду освещать саму преступную деятельность, чтобы люди знали какими способами действуют педофилы. В-третьих, полученную через форму обратной связи информацию я буду передавать в правоохранительные органы для проверки».

Автор рассказал, что запуск площадки — его личная инициатива.

«Если информация на канале убережет хотя бы одного ребенка, я буду считать свою задачу выполненной», — отметил экс-глава нижегородского центра по противодействию экстремизму.

Полковник полиции в отставке отметил, что «на протяжении последних нескольких лет отмечается активизация педофилов и преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних».

"Правоохранительные органы срабатывают чётко и слаженно, максимально в кратчайшие сроки раскрывая подобные жуткие преступления, но трагедий не становится меньше. И вина тут не только и не столько полицейских, по долгу службы обязанных профилактировать подучетный контингент, в первую очередь педофилов, освободившихся из мест лишения свободы.

Тут стоит понимать, что эти персонажи живут инстинктами. Сегодня он пришёл к участковому отмечаться и внешне себя ничем не выдаёт, а завтра вновь выйдет «на охоту». И от этого никто не застрахован. К каждому педофилу невозможно круглосуточно приставить сотрудника», — считает Трифонов.