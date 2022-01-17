Москва, , 14:41 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не способен бороться с политическими оппонентами даже при наличии у него административного ресурса. Об этом 17 января в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил украинский политик Анатолий Шарий.

Блогер Анатолий Шарий Anatoly Shariy

Тот факт, что бывшего президента Украины Петра Порошенко не смогли доставить на допрос по делу о госизмене после его возвращения на родину, говорит о полной несостоятельности Зеленского, как политической фигуры, отметил эксперт.

«Зеленский сегодня огреб. И все в очередной раз увидели, что это подлое, маленькое ничтожество, которое умеет сражаться хорошо и качественно только с оппонентами, которые действуют по закону, с их женами и с их матерями, как это было в моем случае. Больше он не может ничего», — сказал Шарий.

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