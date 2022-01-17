Шарий: «Зеленский – это подлое, маленькое ничтожество»
Москва, 17 января, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский не способен бороться с политическими оппонентами даже при наличии у него административного ресурса. Об этом 17 января в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил украинский политик Анатолий Шарий.
Тот факт, что бывшего президента Украины Петра Порошенко не смогли доставить на допрос по делу о госизмене после его возвращения на родину, говорит о полной несостоятельности Зеленского, как политической фигуры, отметил эксперт.
«Зеленский сегодня огреб. И все в очередной раз увидели, что это подлое, маленькое ничтожество, которое умеет сражаться хорошо и качественно только с оппонентами, которые действуют по закону, с их женами и с их матерями, как это было в моем случае. Больше он не может ничего», — сказал Шарий.