Москва, , 14:36 — REGNUM Лидер СРПЗ депутат Госдумы Сергей Миронов обратился с письмом к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой переподчинить Росстат напрямую главе государства, передает корреспондент ИА REGNUM 17 января.

Росстат Илья Савченко © ИА Красная Весна

«Подведомственность Росстата Министерству экономического развития может повлечь конфликт интересов между службой, призванной предоставлять объективные данные в самых разных сферах, в том числе и показатели, отображающие социально-экономическое развитие страны, равно как и может привести к снижению эффективности деятельности Росстата в части объективности представляемых данных ввиду прямой зависимости от конкретного министерства», — приводится аргумент в что в последние годы статистические выкладки Росстата вызывают много вопросов и у независимых экспертов, и у граждан.

«Данные Росстата — это оценки и ориентиры для всей системы власти, и они должны предоставляться без каких-либо искажений и уж тем более не должны использоваться для рисования красивой отчётности. А что в реальности? В Росстате говорят, что инфляции в стране за 2021 год составила 8,4%. Вы этому верите? Лично я — нет, потому что внимательно слежу за ситуацией и динамикой цен», — прокомментировал письмо Миронов.

Складывается впечатление, что официальная статистика и реальная жизнь существуют в параллельных реальностях, отметил он.

«Несколько раз за последнее время Росстат отметился изменением методик расчётов для занижения уровня бедности в стране. Точно такой же приём используется для занижения уровня инфляции, а ведь на основе этих данных проводится индексация пенсий и пособий. И если данные занижены, то и реальная прибавка к пенсиям никогда не будет поспевать за ростом цен», — добавил Миронов.

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