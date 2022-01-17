Москва, 17 января, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Лидер СРПЗ депутат Госдумы Сергей Миронов обратился с письмом к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой переподчинить Росстат напрямую главе государства, передает корреспондент ИА REGNUM 17 января.

Илья Савченко ИА Красная Весна Росстат

«Подведомственность Росстата Министерству экономического развития может повлечь конфликт интересов между службой, призванной предоставлять объективные данные в самых разных сферах, в том числе и показатели, отображающие социально-экономическое развитие страны, равно как и может привести к снижению эффективности деятельности Росстата в части объективности представляемых данных ввиду прямой зависимости от конкретного министерства», — приводится аргумент в что в последние годы статистические выкладки Росстата вызывают много вопросов и у независимых экспертов, и у граждан.

«Данные Росстата — это оценки и ориентиры для всей системы власти, и они должны предоставляться без каких-либо искажений и уж тем более не должны использоваться для рисования красивой отчётности. А что в реальности? В Росстате говорят, что инфляции в стране за 2021 год составила 8,4%. Вы этому верите? Лично я — нет, потому что внимательно слежу за ситуацией и динамикой цен», — прокомментировал письмо Миронов.

Складывается впечатление, что официальная статистика и реальная жизнь существуют в параллельных реальностях, отметил он.

«Несколько раз за последнее время Росстат отметился изменением методик расчётов для занижения уровня бедности в стране. Точно такой же приём используется для занижения уровня инфляции, а ведь на основе этих данных проводится индексация пенсий и пособий. И если данные занижены, то и реальная прибавка к пенсиям никогда не будет поспевать за ростом цен», — добавил Миронов.

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