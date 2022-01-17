Рига, , 14:35 — REGNUM По состоянию на 17 января 2022 года вакцину от коронавируса получили более 5 000 детей Латвии в возрасте от 5 до 11 лет, сообщил национальный Центр профилактики и контроля заболеваний.

Вакцина

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Отмечается, что 5 172 ребенка этой возрастной группе получили по крайней мере одну дозу препарата, а 270 детей уже завершили полный процесс вакцинации. Всего в стране 141 000 детей в возрастной группе от 5 до 11 лет. Вакцинация таких детей начата 16 декабря 2021 года.

«Мы однозначно призываем вакцинировать от Covid-19 детей в группе риска: с различными хроническими заболеваниями, с онкологическими или иммунными заболеваниями, а также детей с сахарным диабетом», — заявила Даце Завадска, глава Государственного совета по иммунизации.

Детей с факторами риска в Латвии — более 13 000. Согласно опросу, ранее проведенному Национальной службой здравоохранения, только 26% из 41 000 опрошенных родителей готовы привить своих детей. А 70% относятся к этому скептически.