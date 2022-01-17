Москва, , 14:34 — REGNUM В последний месяц нефть активно начала свой подъем к прежним вершинам. Но является это движение ложным или закономерным большой вопрос, заявил корреспонденту ИА REGNUM международный финансовый аналитик, финансист Андрей Плотников.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Многие хотят снова видеть нефтяные котировки за 100$. В ближайшее время эта перспектива для чёрного золота вполне реальна.

С технической картины, на графике нефти сформировался паттерн на небольшой откат к цене $82−83. Далее игроки рынка могут продолжить продажи фьючерсных контрактов, так и не позволив цене уйти выше.

Но эффект сырьевой инфляции может подтолкнуть нефтяные котировки дальше вверх, сперва на уровень $90 и примерно к концу февраля $100.

Очень многое будет зависеть не только от настроения рынка, но и от отчета стран ОПЕК, который выйдет 18 января и, скорее всего, определит направление рынка чёрного золота», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению эксперта, если текущая скорость повышения цен ($0.65 день) сохранится, то отметка в $100 за баррель Brent будет достигнута к 14 февраля.

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