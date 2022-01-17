Москва, 17 января, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В последний месяц нефть активно начала свой подъем к прежним вершинам. Но является это движение ложным или закономерным большой вопрос, заявил корреспонденту ИА REGNUM международный финансовый аналитик, финансист Андрей Плотников.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Многие хотят снова видеть нефтяные котировки за 100$. В ближайшее время эта перспектива для чёрного золота вполне реальна.

С технической картины, на графике нефти сформировался паттерн на небольшой откат к цене $82−83. Далее игроки рынка могут продолжить продажи фьючерсных контрактов, так и не позволив цене уйти выше.

Но эффект сырьевой инфляции может подтолкнуть нефтяные котировки дальше вверх, сперва на уровень $90 и примерно к концу февраля $100.

Очень многое будет зависеть не только от настроения рынка, но и от отчета стран ОПЕК, который выйдет 18 января и, скорее всего, определит направление рынка чёрного золота», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению эксперта, если текущая скорость повышения цен ($0.65 день) сохранится, то отметка в $100 за баррель Brent будет достигнута к 14 февраля.

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