Уфа, 17 января, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Условия предоставления 3,5 тыс. гектаров земли экс-главе администрации Иглинского района Башкирии поручил проверить глава республики Радий Хабиров. Об этом он сообщил 17 января на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Башкирия

«В жизни много чудес бывает. Одно из таких чудес — абсолютно, на мой взгляд, недопустимых — когда глава муниципалитета работает, а потом уходит и не оставляет о себе память хорошую, а оставляет у себя в кармане земли. Если взять Иглинский район, там был глава в свое время … Площадь земельных участков, находящихся на праве аренды у него, его семьи и аффилированной компании, составляет 2,5 тысяч га. Площадь участков, находящихся в частной собственности занимает 1042 га», — сообщил глава региона.

В связи с этим Хабиров поручил создать межведомственную комиссию по повышению эффективности земельного контроля в муниципалитетах.

«Если это необходимою вступайте в судебные споры. Создавайте комиссию, отрабатывайте», — поручил глава республики.