Берлин, , 14:29 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обсудит в Киеве тему поставок вооружений на Украину, позиция ФРГ остается без изменений. Об этом 17 января заявила представитель внешнеполитического ведомства Андреа Зассе.

Германия Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

По ее словам, правительство Украины «в прошлые недели все время обозначало эту позицию, которая, конечно, станет частью переговоров министра иностранных дел в Киеве».

«Помимо прочего — разговор об этих разных оценках и требованиях, ожиданиях», — сказала Зассе на брифинге, отвечая на вопрос о требованиях Киева начать поставку вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок по приглашению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы прибудет с визитом в Киев 17 января.

Главными темами её обсуждений с украинской стороной станут укрепление двустороннего сотрудничества ФРГ и Украины, противодействие угрозам в энергетической сфере, поддержка Киева из якобы «угрозы» России и активизация мирного урегулирования конфликта на востоке страны и восстановление работы в «нормандского формате» (Россия, Германия, Франция и Украина).

Читайте также: Бербок: Берлин не ведет переговоров по Украине за спиной Киева