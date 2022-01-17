Берлин, 17 января, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обсудит в Киеве тему поставок вооружений на Украину, позиция ФРГ остается без изменений. Об этом 17 января заявила представитель внешнеполитического ведомства Андреа Зассе.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Германия

По ее словам, правительство Украины «в прошлые недели все время обозначало эту позицию, которая, конечно, станет частью переговоров министра иностранных дел в Киеве».

«Помимо прочего — разговор об этих разных оценках и требованиях, ожиданиях», — сказала Зассе на брифинге, отвечая на вопрос о требованиях Киева начать поставку вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок по приглашению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы прибудет с визитом в Киев 17 января.

Главными темами её обсуждений с украинской стороной станут укрепление двустороннего сотрудничества ФРГ и Украины, противодействие угрозам в энергетической сфере, поддержка Киева из якобы «угрозы» России и активизация мирного урегулирования конфликта на востоке страны и восстановление работы в «нормандского формате» (Россия, Германия, Франция и Украина).

Читайте также: Бербок: Берлин не ведет переговоров по Украине за спиной Киева