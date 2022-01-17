Ереван, , 14:29 — REGNUM В Армении за последние сутки медики провели 4040 исследований на коронавирус, из которых 168 дали положительный результат. Об этом 17 января сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Лаборатория Vector.nsc.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

Всего в стране выявили 347 785 носителей коронавируса. Из них 333 655 справились с инфекцией, в том числе 46 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 4594 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 9536 пациентов с COVID-19, в том числе один — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 4217 тестов на коронавирус 240 были с положительным результатом. 91 человека медики за сутки признали выздоровевшими, скончался один пациент с COVID-19.