Рига, , 14:28 — REGNUM За воскресенье, 16 января 2022 года, в Латвии был сделан 7 171 тест на коронавирус Covid-19, зарегистрированы 1 560 новых случая инфицирования. Об этом сообщил местный портал bb.lv со ссылкой на национальный Центр профилактики и контроля заболеваний.

Вакцина Business.ua

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Сообщается о четырех смертях от коронавируса за сутки, впервые за все время эпидемии все умершие прошли полный курс вакцинации.

Соотношение вакцинированных и невакцинированных составило 668 к 892. Доля позитивных тестов составила 21.8%. Двухнедельный показатель заболеваемости на 100 000 жителей также вырос до 1 464.

На прошлой неделе (10 — 16 января) в Латвии было выявлено около 16 000 новых случаев Covid-19, что почти наполовину больше, чем неделей ранее. Быстрое и широкое распространение инфекции связано с заразным штаммом «Омикрон».